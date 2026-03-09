De Biasi controcorrente: "Da quando è arrivato Vanoli, la Fiorentina ha cambiato passo. Ora c'è equilibrio"

L'allenatore Gianni De Biasi ha parlato a Radio24 della situazione della Fiorentina dopo il pareggio contro il Parma e l'uscita per la prima volta dopo diversi mesi dalla zona retrocessione.

Le parole del mister

“La Fiorentina da quando è arrivato Vanoli ha cambiato passo. Non ha fatto sfaceli, ma per lo meno ha dato equilibrio a questa squadra e si è ricucito un minimo lo strappo questo tra la tifoseria e squadra".

Esperienze passate

"Non è semplice per una squadra che parte con convinzioni diverse ritrovarsi in fondo. Io l'ho fatto con il Torino, non è semplice per niente”.