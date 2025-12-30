Il duo dell'Atalanta che piace alla Fiorentina. E per due che entrano ci sono due in uscita

Comincia a prendere forma il mercato di gennaio della Fiorentina. E un reparto che potrebbe cambiare radicalmente faccia è il centrocampo.

In entrata

Nel mirino del club viola ci sono anche due giocatori dell'Atalanta come Samardzic e Brescianini. Il primo è stato acquistato dai nerazzurri un anno e mezzo fa e sta trovando in questo frangente di stagione meno spazio rispetto al passato. Un prestito con obbligo condizionato potrebbe essere la formula giusta per chiudere l'affare con gli orobici. Il secondo potrebbe essere impiegato sia da mediano che da mezzala e in questo senso farebbe comodo.

In uscita

Per due giocatori che potrebbero entrare, ce ne sono due che potrebbero uscire. Il primo è sicuramente Richardson che ha detto chiaramente di volersene andare (al Nizza) e per aver esposto pubblicamente la sua idea è anche stato ‘punito’ con la mancata convocazione per il match contro il Parma. Mentre il secondo potrebbe essere Nicolussi Caviglia che doveva essere il regista di questa squadra ma che ha faticato tantissimo in questo ruolo e ora si trova relegato in panchina.