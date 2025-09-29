Semplici: "Mio padre tifosissimo della Fiorentina e innamorato di Antognoni. Ho avuto la fortuna di allenare Bernardeschi e Mancini e..."

Leonardo Semplici sta aspettando la chiamata che gli consenta di ritornare nel giro degli allenatori giusto, quello che conta, quello dei tecnici di Serie A dove ha allenato squadre come la Spal e il Cagliari.

“Mio padre tifosissimo della Fiorentina e innamorato di Antognoni”

Però Semplici non dimentica di certo il suo primo amore calcistico, la sua prima squadra: “Mio padre era tifosissimo della Fiorentina e innamorato di Antognoni - ha detto - ho seguito i viola da sostenitore e successivamente sono riuscito ad allenare la formazione Primavera. Sono molto legato a loro per questi motivi”.

“Ho allenato Bernardeschi e Mancini e…”

E poi: “Ho allenato ragazzi come Bernardeschi e Mancini nella Fiorentina, oltre a molti altri che hanno sviluppato una carriera di successo. Non invidio nulla a nessuno. L’allenatore ha sempre molte responsabilità, non solo quelle legate ai giocatori”.