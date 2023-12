Un ex viola illude il Frosinone, poi Vlahovic regala i tre punti alla Juventus. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

La Juventus vince in casa del Frosinone per 2-1. Altra vittoria di misura per la squadra di Allegri che comunque riesce a restare in scia dell'Inter.

Baez illude il Frosinone

Juve in vantaggio con Yldiz al 12', ma l'ex giocatore della Fiorentina, Baez, riporta in parità le sorti dell'incontro al 51'. Una rete che in un certo senso illude i padroni di casa che riescono a mantenere il pari fino all'81'.

Vlahovic protagonista nel finale

Qui entra in scena un altro ex viola come Vlahovic che realizza la rete che regala i tre punti alla propria squadra con un colpo di testa da centro area. Annullata una rete all'89' allo stesso Vlahovic per una sua posizione di partenza in fuorigioco, rilevato dal Var.

La classifica

Questa la nuova classifica della Serie A: Inter 41, Juventus 40, Milan 33, Fiorentina 30, Bologna 28, Napoli 27, Atalanta 26, Roma 25, Lazio 24, Torino 23, Monza 21, Lecce 20, Frosinone 19, Genoa 19, Sassuolo 16, Cagliari 13, Udinese 13, Empoli 12, Verona 11, Salernitana 9.