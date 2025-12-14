Primo tempo con poche emozioni al Viola Park. La squadra di Galloppa tiene il pallino del gioco, ma non riesce ad essere pericolosa

E' finito il primo tempo al Viola Park nella sfida fra la Fiorentina e il Cesena. Contro i bianconeri è uno scontro al vertice e la tensione da big match è palpabile in campo.

Attendismo in campo

Chi vince agguanta la prima posizione in classifica, ma per il momento entrambe le squadre sembrano essere intenzionate a non perdere piuttosto che a portare a casa i tre punti. I giovani viola sono stati superiori sul piano del gioco, ma non hanno mai realmente impensierito il portiere avversario.

Le occasioni viola

Le occasioni più grandi, se così si possono definire, sono capitate sui piedi di Atzeni, che da dentro l'aria non è riuscito a coordinarsi al meglio per centrare la porta, e di Bertolini che, dopo una bella azione personale, non è riuscito a calciare con potenza.