Il nome nuovo per la difesa è Disasi del Chelsea... ma non gioca dallo scorso anno

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina è a caccia di un nuovo difensore e il nome nuovo sarebbe quello di Axel Disasi del Chelsea, francese classe 1998.

Novità domani

Nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, si capirà meglio la fattibilità dell’operazione e soprattutto se il giocatore prenderà in considerazione questa possibilità.

Senza presenze

C'è da dire che il giocatore è ai box dalla scorsa stagione, giocata tra Chelsea e Aston Villa in prestito. In questa stagione non ha mai giocato, tranne 3 apparizioni con la squadra U21 dei Blues.