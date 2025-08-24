La probabile formazione del Cagliari: Pisacane per la prima volta orfano di sue due top. Titolare contro la Fiorentina un ex viola

Il Cagliari si prepara all'esordio in Serie A della nuova stagione contro la Fiorentina, con Pisacane che studia la formazione migliore da mettere in campo contro i viola.

Le scelte di Pisacane

Dopo gli addii di Piccoli e Zortea, i rossoblù ripartono da Caprile tra i pali, difesa composta da Zappa, Mina e Luperto. A centrocampo ci sono Deiola, Prati e Adopo, mentre in attacco l'ex viola Folorunsho e Luvumbo agiranno sugli esterni, con Esposito favorito su Kilicsoy come prima punta.

La formazione

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Adopo, Prati; Folorunsho, Luvumbo: S. Esposito. Allenatore Pisacane