A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore gigliato Alberto Malusci, che si è soffermato sul tema Moise Kean e su Dodô, spaziando poi anche su altri argomenti.

“Privarsi di Kean sarebbe una grande delusione, è importante che si trovi una soluzione ma ora dobbiamo solo aspettare e capire se il giocatore vuole restare a Firenze. La clausola mette ansia ed è da togliere, è la prima cosa da fare, cercando di capire come si intenda proseguire il percorso insieme, che è vantaggioso per entrambe le parti. Kean a Firenze si confermerebbe un top player e la Fiorentina avrebbe un attaccante importante. Batistuta ogni anno bussava per avere qualcosa in più, voleva vincere e che la società facesse una squadra più importante. Kean deve accontentarsi dei soldi che può dargli la Fiorentina, alla quale può dare tanto anche in futuro”.

‘Non ho capito la gestione di Valentini, ora parte di nuovo?’

“Se Dodô rimane sarebbe una grande cosa, un segnale importante. Normale che il suo contratto debba essere poi rivalutato a suo tempo. Ha fatto annate straordinarie, è un giocatore importante per la Fiorentina. In mediana mancano muscoli e la Fiorentina penso li stia cercando, la qualità c’è. Ho capito il giusto la situazione di Valentini, aspettato, voluto fortemente e che poi non ha mai indossato la maglia della Fiorentina. Giusto andasse a Verona a gennaio ma ora me lo sarei aspettato in rosa, invece è in partenza così come Moreno. Un qualcosa di singolare. Spero che possa restare, le competizioni sono tante.

‘Se Gudmundsson torna quello di Genova ci darà grandi soddisfazioni’

“Gudmundsson se torna quello di Genova ci darà tante soddisfazioni. Ha bisogno di ritrovare sicurezza in se stesso. Fortini ha parametri già importanti, è già pronto per la Fiorentina, dopo aver fatto molto bene alla Juve Stabia. Può essere utile sia a destra che sinistra, è duttile e forte fisicamente, ha la testa giusta per fare il calciatore e questo è un aspetto fondamentale. Sarà la rivelazione della Fiorentina”.