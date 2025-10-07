L'ex viola Faraoni insiste: "Vorrei chiudere la carriera giocando ancora ad alti livelli"
Davide Faraoni con la maglia viola. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com
Il calciatore ex Fiorentina Marco Davide Faraoni vorrebbe trovare un'altra opportunità all'interno del calcio che conta, dato che è ancora svincolato. A tal proposito, ha parlato a Sky Sport: “Non ho ancora finito con il calcio, lo sento. Non nego di essermi già informato per prendere il patentino da allenatore, oppure da dirigente. Ma non è ancora la mia strada”.
“Voglio chiudere giocando ancora ad alti livelli”
E aggiunge: “Vorrei chiudere la mia carriera giocando per due o tre anni ancora ad alti livelli. Sto continuando ad allenarmi al massimo e, se dovesse arrivare un'opportunità per me, saprò farmi trovare pronto”.
💬 Commenti