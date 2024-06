Non ha mai nascosto il suo affetto per Firenze e Lucas Torreira è tornato a parlarne a Espn, in termini decisamente nostalgici:

“Firenze è la città che mi è piaciuta di più e la Fiorentina è un club che mi è rimasto dentro, ho grande affetto per quella realtà, anche se ci ho giocato solo un anno. Ho pianto quando sono costretto ad andare via e mi è capitato da poche parti: purtroppo sono entrate di mezzo circostanze della vita e altre cose che non potevo controllare. Mi ha fatto tanto male, non volevo andare via. Amo quella città".