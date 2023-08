Fiorentina-Spezia: Ci vediamo tra poco. E il filo con gli aquilotti è doppio

L'attacco della Fiorentina potrebbe essere dunque rivoluzionato nel giro di poche ore. Da una parte c'è la trattativa portata avanti con il River Plate per Beltran, dall'altra quella con lo Spezia su Nzola.

Per quest'ultimo esiste una clausola rescissoria da 10 milioni, inserita al momento del suo rinnovo lo scorso maggio, e già oggi potrebbe andare in scena un colloquio tra i due club (questo quello che scrive stamani La Repubblica) per cercare di arrivare alla fumata bianca il prima possibile.

Ma il filo con lo Spezia è doppio perché in Liguria potrebbe finire il portiere Cerofolini.