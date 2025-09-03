Tre difensori, due esterni e...Ecco come Pioli ha intenzione di cambiare la sua Fiorentina

Che Fiorentina vedremo alla ripresa del campionato? A questa domanda ha risposto, almeno in parte, l'allenatore viola, Stefano Pioli, domenica scorsa dopo la partita contro il Torino.

Paletti

Il tecnico ha messo alcuni paletti: “I difensori restano tre, le ali ci sono sempre”. E poi? A centrocampo e in attacco le situazioni possono variare.

Pioli può cambiare a centrocampo e attacco

Tre mediani, un trequartista e una punta, due mediani, un trequartista e due punte, due mediani, due trequartisti e una punta, il tecnico da questo punto di vista può sbizzarrirsi a trovare la variabile migliore, anche in base all'avversario di turno.

Non ci sarà stabilità anche per non dare punti di riferimento agli altri allenatori e per non essere troppo codificati. Questa almeno l'indicazione che esce sempre da parte del tecnico. Tempo per lavorare adesso c'è anche se in queste due settimane ci saranno delle assenze nella rosa della Fiorentina (leggasi i nazionali).