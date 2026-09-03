Longo: "Le prime giornate sono fondamentali per lavorare bene, cosa che fa la differenza. Adesso Grosso dovrà..."

Questo pomeriggio l'ex allenatore di Torino e Como Moreno Longo, durante un lungo intervento a TMW Radio, ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina di Fabio Grosso, provando a suggerire quale possa essere una soluzione ai problemi dei viola.

Le difficoltà iniziali

“Purtroppo le prime partite sono fondamentali per cercare di creare un ambiente che ti permetta di lavorare bene. E lavorare bene fa la differenza, sono punti che ti permettono di lavorare bene. Poi si innesca un vortice in cui fa fatica se non ottieni risultati. La difficoltà oggi è quella di portare un gruppo che deve diventare al più presto squadra”.

“Contro il Torino sarà una partita da dentro o fuori”

Ha anche sottolineato l'importanza della prossima partita casalinga: "Oggi ci sarà bisogno di una reazione, che è mancata in queste partite anche a livello nervoso. Devono ripartire col Torino nel ricercare la prestazione. Noi allenatori dobbiamo sempre trovare soluzioni, devi trovare l'abito giusto per la squadra. A tutti piacerebbe riproporre il proprio modulo, ma non è così, serve trovare sempre nuove situazioni con il materiale che si ha".