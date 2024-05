"Ottimo lavoro di Italiano, idee interessantissime. Ma allenare Fiorentina e Napoli sono due cose diverse"

Per il futuro di Vincenzo Italiano, che lascerà la Fiorentina al termine della stagione corrente, si parla di diverse possibilità. La più gettonata, seppur come alternativa, è il Napoli di De Laurentiis, anche se non è un nome che convince tutti. Ne parla l'ex calciatore e allenatore Nicola Zanini.

“Allenare Napoli e Fiorentina sono cose diverse”

Ecco le sue parole a 1 Station Radio: “Italiano sta facendo un ottimo lavoro, per quanto sia un allenatore completamente diverso dagli altri candidati. Va detto che ha fatto esperienza in piazze completamente diversa da Napoli e venire qui adesso è difficile. Serve una ricostruzione completa. Italiano ha idee interessantissime, ma allenare il Napoli e la Fiorentina sono due cose diverse”.