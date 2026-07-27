Pinones-Arce: "Abbiamo lavorato molto, ora testa alle amichevoli. Voglio una Fiorentina in fiducia, che voglia essere protagonista"

Pablo Pinones-Arce, confermato allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato al termine del ritiro di Sansepolcro affrontato dalle Viola, commentando l'arrivo della prossima stagione.

Sul ritiro

"Qui siamo stati benissimo, voglio ringraziare Sansepolcro e la sua gente per quello che ci hanno dato. Abbiamo lavorato molto sul campo, ma anche sul fare gruppo fuori dal campo, mi è piaciuto davvero molto questo ambiente: le calciatrici hanno fatto benissimo, ora ci prenderemo due giorni di riposo e poi torneremo in campo".

Sulla prossima stagione

"Il campionato è ancora molto lontano, il Sassuolo per la Women's Cup lo stesso, ci sono prima delle amichevoli da affrontare e per me sono questi ora i test importanti: in allenamento hanno lavorato molto bene le ragazze, come ho detto prima, ma voglio poi vedere se anche in campo tutto viene tradotto. Voglio vedere una Fiorentina sempre più in fiducia nell'espressione del nostro gioco, che non abbia solo voglia di essere protagonista ma lo dimostri anche in campo: abbiamo calciatrici forti, che sanno lottare sempre per questa maglia".