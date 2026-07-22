Inter al debutto, Roma a chiudere: ecco il calendario completo della Fiorentina Femminile - FOTO

Una nuova stagione è alle porte anche per la Fiorentina Femminile. Le ragazze viola sono attualmente in ritiro a Sansepolcro e hanno appena iniziato la preparazione. Il primo impegno ufficiale sarà il 23 agosto, in Serie A Women's Cup contro il Sassuolo, ma ora è arrivato anche il sorteggio ufficiale del calendario del campionato.

Verso una nuova stagione per la Femminile

Partenza in salita per le ragazze viola, contro l'Inter. L'ultimo match in programma, invece, è contro le campionesse d'Italia in carica della Roma. Da cerchiare di rosso il doppio impegno contro la Juventus; l'andata al Viola Park sarà ad Halloween. Ecco tutte le gare in ordine:

1 - Inter-Fiorentina

2 - Fiorentina-Sassuolo

3 - Como Women-Fiorentina

4 - Parma-Fiorentina

5 - Fiorentina-Juventus

6 - Ternana-Fiorentina

7 - Fiorentina-Lazio

8 - Fiorentina-Como 1907

9 - Milan-Fiorentina

10 - Fiorentina-Napoli

11- Roma-Fiorentina

Ricordiamo, inoltre, che il calendario della Serie A Women è simmetrico, dunque il girone di ritorno segue perfettamente lo schema dell'andata.

Il calendario completo

Ecco tutti gli impegni della Fiorentina Femminile in campionato: