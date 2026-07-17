Inizia il ritiro anche per la Fiorentina Femminile: la lista delle convocate e l'arrivo - FOTO
Inizia la stagione anche per la Fiorentina Femminile. Le ragazze viola sono già a Sansepolcro, sede del ritiro raggiunta ieri. Rimarranno per una decina di giorni per iniziare la preparazione.
Via alla stagione per la Femminile
La lista delle convocate: Alice Tortelli, Michela Catena, Emma Severini, Emma Faerge, Emma Snerle, Sofie Bredgaard, Cecilie Fiskerstrand, Maria Luisa Filangeri, Iris Omarsdottir, Giorgia Bettineschi, Filippa Curmark, Maya Cherubini, Siria Mailia, Emma Lombardi, Lina Hurtig, Benedetta Orsi, Ilse Van Der Zanden, Oda Johansen, Emilie Woldvik, Katla Tryggvadottir, Emma Tomassoni, Viola Bartalini, Carolina Correia, Vittoria De Gregorio, Alice Agostini, Anna Benedettini, Guro Bergsvand.
Ragazze viola al lavoro
Queste le immagini dell'arrivo della Fiorentina Femminile in ritiro a Sansepolcro: