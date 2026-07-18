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Tortelli: "Vogliamo che la Fiorentina Femminile continui a crescere, grande entusiasmo per la nuova stagione"

Redazione /
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Alice Tortelli calciatrice della Fiorentina Femminile, è intervenuta ai canali ufficiali del club viola dal ritiro di Sansepolcro, dove le ragazze gigliate stanno preparando la prossima stagione. 

Le parole della giocatrice

Queste le sue parole: “Questo inizio di ritiro ci sta permettendo di conoscerci ancora di più e di unirci. Vogliamo continuare il percorso di crescita cominciato nella passata stagione”

"Vogliamo migliorarci ancora"

La calciatrice viola, una delle calciatrici più rappresentative, ha poi proseguito: “L’obiettivo è quello di migliorarsi e continuare a costruire il percorso seguendo quella strada”.

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