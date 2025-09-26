Ma dove vai Lafont? L'erroraccio dell'ex portiere viola che regala un gol agli avversari - VIDEO
L'ex portiere della Fiorentina Alban Lafont, oggi in forza al Panathinaikos, è stato artefice di un grossolano errore durante il match di Europa League fra la sua squadra e lo Young Boys.
Un turno indigesto per gli ex viola
Dopo la doppia papera di Oliver Christensen, che ha condannato lo Sturm Graz alla sconfitta contro il Midtjylland, anche Alban Lafont si è reso protagonista in negativo durante questo turno di Europa League. Competizioni Uefa che sembrano restare indigeste agli ex portieri viola…
La papera di Lafont
Un'uscita senza senso che regala un gol facile alla squadra svizzera. Per fortuna del portiere francese i suoi compagni di squadra avevano già messo al sicuro il risultato portandosi sul momentaneo 3-0. La partita è poi finita 4-1 per il Panathinaikos.
