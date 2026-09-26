"Vanoli uno dei migliori allenatori in Italia. Il campionato della Fiorentina comincia contro il Genoa: Finora i Viola..."

Enzo Baldini, noto e stimato giornalista, è intervenuto come ospite del Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende in casa Fiorentina.

“La sosta un'opportunità per Vanoli”

Queste le sue parole: “Questa sosta è un’opportunità per Vanoli, potrà conoscere i suoi giocatori e recuperare quelli più indietro di forma. Personalmente son ottimista, contro il Napoli ho visto finalmente una bella squadra”

Sugli obiettivi viola

Il giornalista ha poi proseguito: "Partiamo con un handicap rispetto alle nostre avversarie, ora dobbiamo rincorrere. Tra le nostre avversarie candidate all'Europa non ho visto grandi cose, ma ci sono state anche soprese come il Frosinone. Credo che il nostro vero campionato comincerà il 10 ottobre".

Sul ritorno di Vanoli

Baldini ha poi chiosato “Lo ripeto: Vanoli è uno dei migliori allenatori che ci siano in questo momento in Italia”.