L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio per parlare della prossima sfida della Viola, contro il Milan: “La Fiorentina affronta una squadra forte, ma tutt'altro che imbattibile. Ci vuole rispetto, ma non paura. Ci sono tutte le condizioni per potersi giocare questa gara alla pari. Sarà molto importante, chiaramente, il fattore umano che riguarda la squadra da vicino. Italiano dovrà motivare tutto lo spogliatoio a dare il massimo per buttarsi alle spalle queste pesanti settimane”.

“Contano solo questi ultimi mesi”

Su Castrovilli: “Quello che conta in questo momento, per la Fiorentina, sono i due trofei che si gioca in questi ultimi mesi. Adesso solo l'allenatore potrà valutare le sue condizioni e capire se è in grado di giocare o meno. Mi auguro che mostri le sue alte qualità. Poi staremo a vedere per il futuro. Se a giugno andrà via… andrà via, poco da fare”.