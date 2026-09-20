Allegri: "La Fiorentina ha avuto tante occasioni, ma noi poco cattivi davanti. Così non si scala la classifica"

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato in sala stampa dopo il pareggio dei partenopei contro la Fiorentina al Franchi.

Le parole di Allegri

“Speriamo di risolvere il problema che abbiamo davanti. Se usciamo felici del pari oggi, non va bene. Contro una buona Fiorentina, che ha preso due traverse nel primo tempo. Poi però abbiamo avuto tante occasioni".

Mancanza di lucidità

“Ci manca quel pizzico di lucidità e cattiveria in area. La squadra in termini di punti ha fatto bene, ma potevamo di più. Questo non basta per scalare la classifica. Anche oggi abbiamo rischiato molto. Dopo la sosta rientreranno tanti giocatori, ci sarà bisogno di tutti e nelle migliori condizioni”.