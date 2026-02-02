Un ripiego di nome Rugani. La serie di rifiuti che ha smontato il piano di Paratici

Daniele Rugani è un nuovo difensore della Fiorentina. Dopo un mese di trattative, sondaggi e soprattutto rifiuti, la squadra mercato viola è riuscita ad accaparrarsi il rinforzo nel reparto arretrato a lungo cercato.

Le difficoltà di mercato

Come scrive il Corriere Fiorentino, l'ormai ex difensore bianconero è un vero e proprio ripiego per la dirigenza viola, che a lungo ha provato a portare a Firenze altri nomi come Dragusin e Disasi. Paratici non ha certo avuto una strada in discesa nel suo primo mese di Fiorentina. fra una rosa da rivolzionare, un budget che rasenta lo zero e soprattutto una situazione sportiva poco invitante per i calciatori trattati, il dirigente viola in pectore ha vissuto una sessione di mercato a dir poco complicata.

i rifiuti e il ripiego

È proprio sullo scoglio delle volontà dei calciatori che si sono infranti i piani di Paratici per rinforzare la difesa, costretto a incassare una serie di rifiuti avviati da Dragusin e conclusi di recente da Disasi. A quel punto non è rimasta altra opzione che un ripiego, chiedendo in prestito dalla Juventus Rugani. Un giocatore ben lontando da quelli trattati in precdenza, ma che avrebbe potuto accettare (non senza qualche remora) Firenze.