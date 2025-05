L'allenatore del Real Betis Manuel Pellegrini ha parlato così dopo la partita con la Fiorentina: “Abbiamo fatto una partita molto completa, avendo anche occasioni per segnare altri gol ma poi la Fiorentina ha pareggiato il conto totale. Loro arrivavano molto poco alla nostra porta, purtroppo siamo dovuti andare ai supplementari ma poi siamo riusciti a passare il turno. Sono molto contento del lavoro di tutti, è una finale che il club merita. Nello spogliatoio c'era tanta gioia, il risultato dell'andata non rispecchiava la partita. Eravamo venuti qui per vincere, ma alla fine il pareggio ci basta”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo avuto molte occasioni, il fatto di non sfruttarle ha reso più emozionante la gara. In finale affronteremo il Chelsea, vorrei sottolineare la maturità di tutta la rosa. Alcuni cambi li ho dovuti fare per problemi fisici, stiamo giocando con tutta la rosa e tutti, anche i più giovani, si sono fatti trovare pronti. Sono molto contento anche a livello personale, è la prima volta che gioco una finale internazionale ma il merito è di tutti, giocatori e staff”.

Sul campionato: “Domenica abbiamo una partita importante con l'Osasuna ma adesso dobbiamo goderci questa finale conquistata. Il grande merito di questa rosa è di essere arrivati fin qui, nonostante le difficoltà e le critiche che abbiamo ricevuto. Oggi possiamo puntare all'Europa League, il gruppo è contento ma non si vuole accontentare. Vorremmo anche arrivare in Champions attraverso il campionato”.

Sui tifosi: “Hanno dato grande forza alla squadra, anche oggi in trasferta, ci seguono sempre ovunque e a qualunque ora. Siamo molto contenti di aver dato loro questa gioia, ora ci manca quella finale contro il Chelsea oltre al raggiungimento della Champions in campionato. I nostri limiti si vedranno quando giocheremo con una squadra superiore, nella Liga nel girone di ritorno solo il Barcellona ha fatto meglio di noi".

Sull'intervallo di oggi: “Ci siamo detti che saremmo dovuti tornare in campo per segnare e vincere la partita prima dei supplementari, non ci siamo riusciti ma poi è emersa la nostra volontà di non accontentarci. Rinnovo di Palladino? Non è un tema di cui voglio parlare, non mi toglie il sonno ecco”.