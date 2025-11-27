Borozan: "Ho sempre sentito parlare bene di Goretti. Spero la Fiorentina si riprenda, ma non stasera contro l'AEK"

Il noto agente e operatore di mercato Vlado Borozan ha parlato anche di Fiorentina-AEK Atene di questa sera a tuttomercatoweb.com. Tra i suoi assistiti c'è anche il tecnico dei greci Nikolic.

Sull'AEK

"Questa è una squadra che parla la lingua del suo allenatore: organizzata, intensa, con qualità importanti e che non ha paura in campo. Già oggi esprime il calcio che vuole Nikolic, ma potrà certamente migliorare perché il percorso è solo all'inizio".

La crisi della Fiorentina

“Non riesco a capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Per me Pioli è un tecnico di altissimo livello, ben voluto dalla piazza e che aveva anche il tempo di costruire una squadra a suo desiderio. Sinceramente è inspiegabile il vortice di negatività che ha colpito la Fiorentina. Tutto l'ambiente è sconvolto, sta camminando al buio con tentativi di rimettere le cose a posto. La Fiorentina è come un malato che nessuno riesce a capire quale malattia abbia. Intanto il tempo passa, ogni partita diventa quella della vita, e io posso solo augurare alla Fiorentina di tornare ad avere una mentalità ed un'energia diversa. Spero che presto accada, magari non stasera”.

Un pensiero su Goretti

"Non lo conosco personalmente ma ho seguito la sua carriera. Ammiro molto chi fa la gavetta e ho sempre sentito parlar bene di Goretti. Credo che sia la persona giusta per portare quella fame per ribaltare questa situazione. Avrà modo di mostrare le proprie idee".