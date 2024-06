Gasperini: "È stato penoso con i tifosi della Fiorentina, non può esserci sempre la cultura dell'insulto"

Potevano mancare momenti di tensione tra Gian Piero Gasperini e i tifosi della Fiorentina? Assolutamente no, anche in una gara che aveva poco o niente da dire.

La cultura dell'insulto

Il tecnico dell'Atalanta al termine della partita di ieri ha detto: “A Liverpool ci hanno applaudito tutti. In Italia non succede, è stato penoso con i tifosi della Fiorentina. Non può esserci sempre la cultura dell'insulto”.

Riconciliazione pressoché impossibile

Questo per sottolineare come non siano mancati anche in questa circostanza cori contro di lui. Ma del resto ormai si sa, chiedere una riconciliazione tra le parti, dopo tutto quello che è successo nel corso delle ultime stagioni, è pressoché impossibile.