L'ex giocatore delle giovanili della Fiorentina, nonché figlio di Enrico e fratello di Federico, Lorenzo Chiesa, è stato intervistato da Il Secolo XIX, dove ha parlato della sua nuova avventura con la maglia della Sampdoria: “Sono nato e cresciuto a Firenze, Ma papà è di Mignanego, ho i nonni a Serra Riccò, venivamo spesso a trovarli. Ho visto i gol segnati con la Samp da mio padre, vedermi in blucercato è un'emozione e un orgoglio enorme per lui e per me. Questa è una grande opportunità. Spero di esordire pure io un giorno di serie A con questi colori e di restare a lungo”.

A Firenze ha passato momenti difficili: “Quando Fede passò alla Juve, ha ricevuto molti insulti sui social dei supporters viola. Per me che sono pure tifoso della Fiorentina, non è stato facile ma è una cosa che ho superato”.

E infine: “Ho scelto la Sampdoria per il progetto e per la fiducia che mi mostra il club. No, papà non ha inciso sulla scelta, si augura solo il meglio che me”.