Pioli: "Tornassi indietro rifarei le stesse scelte iniziali. Costretto a fare cambi dietro, una cosa che non vorrei mai che succedesse"

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha commentato la vittoria viola contro il Polissya: “Abbiamo le qualità per giocare bene, secondo me si possono trovare delle uscite migliori, cosa che abbiamo fatto nel secondo tempo”.

E poi: “Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo che molti davano per scontato. Non mi aspettavo questo inizio, ma abbiamo creduto nelle nostre qualità e nella ripresa abbiamo fatto bene”.

Sui cambi: “Avevo visto Comuzzo in difficoltà fisica e Viti mi ha chiesto il cambio per i campi, se potessi evitare i cambi dietro per me sarebbe l'ideale. Sono lì per aiutare la squadra a fare i cambi migliori e spero in futuro di non dover mettere le mani dietro. Tornassi indietro rifarei le stesse scelte che ho fatto all'inizio della gara”.

Inoltre: “Nella mia testa avrei voluto togliere minuti a Dodo e Fagioli, perché sono quelli che hanno giocato di più. Ma hanno capacità per recuperare al meglio per domenica. Mercato? Io sono stato chiaro con il club, non so cosa potrà succedere ma so che faremo di tutto per migliorare la squadra. Dzeko è un giocatore forte e sono contento che abbia fatto il gol partita; ha fatto fatica perché non è stato servito bene, con i tempi giusti”.

Infine su Fazzini: “Mi dispiace che non sia entrato quel tiro lì perché avrebbe fatto un gol davvero bellissimo”.