Corriere dello Sport-Stadio: Svolta Beltran

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Sorpasso Beltran”. Sottotitolo: “Le giocate con l’Atalanta, il feeling con Nico Gonzalez gli elogi di Italiano: in Europa la grande occasione”.

A pagina 18 grande spazio per: “Svolta Beltran ora può togliere il posto a Nzola”. E ancora: “Con l’Atalanta ha dato un segnale Contro il Genk in Conference può essere la sua occasione”.

Di spalla: “Ikoné in dubbio In Belgio ci sarà anche Lopez”. In taglio basso infine: “Bonaventura ha fatto tredici e sogna la Nazionale”. Sommario: “In gol almeno due volte nelle ultime 13 stagioni: è l’unico in Serie A”.