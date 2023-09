Bonaventura e l'opzione che ha in mano la Fiorentina e che scatterà quando sarà il momento

L'arrivo alla Fiorentina di Giacomo Bonaventura è stata sicuramente una felice intuizione del club viola anche perché questo arrivo nell’estate 2020 si è concretizzato a zero euro (almeno per quel che riguarda il cartellino).

L'ex Milan è davvero stato un valore aggiunto come dimostrano i 16 gol realizzati e i 19 assist in 125 partite. Tutto insieme utile ad allungare il contratto lo scorso gennaio fino a giugno 2024 con opzione per un altro anno ancora. Che non c’è un dubbio, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, scatterà subito quando sarà il momento.