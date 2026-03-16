Il Salotto del Calcio in onda stasera: crocevia Cremonese prima della trasferta polacca
Questa sera torna in onda - dopo la sosta estiva - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.
La puntata di stasera
Nella puntata di stasera si commenterà ovviamente la sfida tra la Fiorentina e la Cremonese, fondamentale nella rincorsa alla salvezza dei viola che stasera si giocano ben più dei tre punti. Dopodiché, uno sguardo anche alla sfida di Conference, contro il Rakow, in programma giovedì.
Gli ospiti di questa sera
Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Eugenio Ascari, Francesco Filippelli ed Elio Del Granchio, personal trainer. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.