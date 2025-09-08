Il Salotto del Calcio in onda stasera: l'Italia di Kean e la ripresa della Fiorentina contro il Napoli

Questa sera torna in onda - dopo la sosta estiva - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà ovviamente della gara della Nazionale italiana contro Israele, dove dovremmo vedere all'opera l'attaccante gigliato Moise Kean. Inoltre, uno sguardo anche alla ripresa della Fiorentina, impegnata contro i campioni d'Italia sabato prossimo.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro David Fabbri, giornalista di Fiorentinanews.com e Lorenzo Collacchioni, vice allenatore della Pistoiese. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.