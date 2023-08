Newcastle-Fiorentina: 0-0, segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

12' Gordon ci prende gusto e prova ancora la conclusione personale: l'esterno inglese, con un taglio dalla sinistra, trova lo spazio per andare al tiro ma il pallone finisce ben distante dal palo sinistro della porta di Cerofolini.

9' Primi segnali di Fiorentina: Biraghi va sul fondo ed offre un buon cross al centro. La difesa dei Magpies libera senza troppe apprensioni.

7' Occasione gol per il Newcastle, iniziativa personale di Isak: il tiro dello svedese trova Cerofolini reattivo.

5' Iniziativa personae di Gordon e prima azione dei padroni di casa: l'esterno inglese s invola sulla fascia e serve Anderson al limite dell'area. Lo scozzese scaraventa però il pallone in curva.

2' Punizione da posizione laterale per il Newcastle: Dodo è bravo a rimandare al mittente un cross interessante di Targett.

1' Fischio d'inizio.

Le formazioni delle due squadre:

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Botman, Murphy, Targett; Anderson, Tonali, Miley, Almiron, Isak, Gordon. All.: Howe

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Cabral. All. Italiano.

E' il giorno anche della Sela Cup e della prima amichevole di prestigio per la Fiorentina di Italiano, di scena al St. James Park contro il Newcastle di Eddie Howe, quarto l'anno scorso in Premier e appena tornato in Champions League. Occasione per vedere all'opera la squadra viola, che tra due settimane esordirà in campionato contro il Genoa, con qualche volto nuovo nonostante le ancora vaste incertezze sul mercato. Appuntamento alle 16,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.