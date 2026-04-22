​​

header logo

Palladino non ha dubbi sulla semifinale di Coppa Italia: "La sento molto più di Fiorentina-Betis"

Redazione /
Palladino Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Seconda semifinale in due per Raffaele Palladino, che dopo aver raggiunto quella di Conference League con la Fiorentina - poi persa nel doppio confronto con il Betis - stasera ha l'opportunità di staccare il pass per la finale di Coppa Italia nella gara di ritorno contro la Lazio.

“La sento più di Fiorentina-Betis”

Si riparte dal 2-2 dell'Olimpico e Palladino, in conferenza stampa, non ha avuto dubbi sull'importanza della partita di stasera: “Per me è la partita più importante della carriera: la sento più di altre semifinali, come quella dell'anno scorso con la Fiorentina, perché arriva al termine di un percorso intenso su tre fronti con una grande cavalcata in campionato”.

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti