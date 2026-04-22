Palladino non ha dubbi sulla semifinale di Coppa Italia: "La sento molto più di Fiorentina-Betis"

Seconda semifinale in due per Raffaele Palladino, che dopo aver raggiunto quella di Conference League con la Fiorentina - poi persa nel doppio confronto con il Betis - stasera ha l'opportunità di staccare il pass per la finale di Coppa Italia nella gara di ritorno contro la Lazio.

“La sento più di Fiorentina-Betis”

Si riparte dal 2-2 dell'Olimpico e Palladino, in conferenza stampa, non ha avuto dubbi sull'importanza della partita di stasera: “Per me è la partita più importante della carriera: la sento più di altre semifinali, come quella dell'anno scorso con la Fiorentina, perché arriva al termine di un percorso intenso su tre fronti con una grande cavalcata in campionato”.