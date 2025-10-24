Immobile accelera verso il recupero... ma non ci sarà contro la Fiorentina. Gli unici dubbi di Italiano sono al centro della difesa
Verso Fiorentina-Bologna, gara in programma domenica alle ore 18, abbiamo già visto il comunicato della società rossoblù sulle condizioni della squadra dopo la vittoria a Bucarest. Poco da fare per un centravanti, fuori da ormai due mesi, che sta effettivamente recuperando, ma non abbastanza per il Franchi.
Immobile va verso il recupero… ma non a Firenze
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Ciro Immobile non farà parte dei convocati del Bologna per la sfida contro la Fiorentina; sarà rivalutato per la partita infrasettimanale contro la sua ex squadra, il Torino, ma non per Firenze.
Italiano pensa a come comporre la sua difesa
Intanto i dubbi di Vincenzo Italiano (anche lui, con ogni probabilità, assente a Firenze vista la polmonite batterica che lo ha colpito) per la formazione iniziale riguardando solo i centrali difensivi. L'unico riconfermato dovrebbe essere Lucumì, mentre sono tanti a giocarsi l'altro posto. Vitik in leggero vantaggio sul norvegese Heggem, ma attenzione anche alla candidatura di Casale.