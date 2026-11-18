Va adesso in onda l'appuntamento settimanale con Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com giunta ormai alla sua terza stagione. In questa puntata parliamo del ritorno in campo della Fiorentina dopo la sosta per le Nazionali e di un mese che sarà decisivo per capire dove potrà arrivare la squadra di Vanoli.

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Parteciperanno anche i nostri redattori, conduce Giulio Dispensieri. La puntata è ora in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

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Terza stagione di Hangover Viola, la trasmissione in diretta di Fiorentinanews.com in cui si analizzano gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo del ritorno in campo della Fiorentina dopo la sosta per le Nazionali e di un mese che sarà decisivo per capire dove potrà arrivare la squadra di Vanoli.