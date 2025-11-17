Buone sensazioni Kean, peggiori per Gosens. Vanoli mette tutti in riga, ma quelli più indietro sono i big

Secondo e ultimo giorno di riposo per la Fiorentina, che da domani riprenderà ad allenarsi regolarmente al Viola Park in vista della sentitissima partita contro la Juventus in programma sabato alle 18.

Forma fisica da ritrovare

Alla spicciolata rientreranno anche i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali in questa pausa per le qualificazioni mondiali. Oggi è il turno di Albert Gudmundsson che ha onorato fino in fondo gli impegni con la propria selezione. Proprio l'islandese, stuzzicato dal neo tecnico viola Paolo Vanoli in conferenza, è chiamato ad alzare il proprio rendimento anche in maglia viola dopo il (solito) gol con la propria nazionale. Essenziale sarà ritrovare la condizione ottimale, che sembra essere mancata durante la gestione di Pioli. Per questo Vanoli ha lavorato molto sull'aspetto fisico con i giocatori presenti al Viola Park, ma rimangono pochi giorni per fare altrettanto con i big viola che hanno risposto alla chiamata del proprio CT.

Gli acciaccati

Forma migliore che deve ritrovare anche Moise Kean, con cui l'allenatore si aspetta di lavorare a pieno regime a breve. Sul centravanti, in fase di recupero dal trauma alla tibia, ci sono buone sensazioni. Un po' meno nel caso di Gosens, che è alle prese con una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Niente di grave per i due giovani viola, Cher Ndour e Tommaso Martinelli, che avevano dato forfait all'Italia Under 21 e Under 20 per via di qualche acciacco fisico. I due sono rientrati regolarmente in gruppo.