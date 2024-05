Balzo clamoroso dell’Atalanta nel ranking UEFA: la squadra di Gasperini è in top 20 e scavalca Napoli e Juventus. E la Fiorentina…

I bergamaschi sempre più in alto

La straordinaria vittoria dell’Atalanta per 3-0 in finale di Europa League su un Leverkusen che era imbattuto in stagione ha permesso ai bergamaschi di fare un salto notevolissimo nel ranking UEFA. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini alza il suo primo torneo internazionale e chiude al 17° posto con 81000 punti, scavalcando all'atto conclusivo Napoli (80000) e Juventus (76000).

La Fiorentina in top 50, poi il Torino a distanza siderale

Sopra la dea per quanto riguarda le squadre italiane ci sono solo Inter e Roma, settima e sesta. Manchester City (Inghilterra) 148.000, Bayern Monaco (Germania) 144.000, Real Madrid (Spagna) 134.000, Paris Saint-Germain (Francia) 116.000, Liverpool (Inghilterra) 114.000, le prime cinque della classifica. A quota 59000 e 54000 punti rispettivamente Milan e Lazio, alle posizioni 29esima e 32esima. La Fiorentina di Commisso è in questo momento nelle prime 50 squadre ed occupa attualmente la 49esima posizione del ranking UEFA con 42000 punti, a distanza siderale il Torino, la successiva italiana, a 18056 punti e all’attuale posizione numero 89 della graduatoria.