Andrews: "Kayode sta crescendo in maniera incredibile e ha sempre il sorriso. E' un piacere lavorare con lui. A Gattuso dico..."

Non solo per il suo semi assist da rimessa laterale, Michael Kayode è stato il migliore in campo nella gara tra Brentford e Arsenal anche per la qualità mostrata in campo.

Le parole del suo allenatore

Ne ha parlato il suo allenatore Andrews, rispondendo a La Gazzetta dello Sport: “A Gattuso se lo sentissi direi di Michael cose che sono sicuro sa già: che è un buon giocatore, che sta giocando con continuità a un livello davvero alto. È molto giovane e sta giocando con una grande maturità”.

Complimenti su complimenti

"È riduttivo valutare Michael solo per le sue rimesse laterali: sono solo una piccola parte del suo gioco. Sta costantemente evolvendo e difensivamente è fortissimo, incredibile per il modo in cui affronta gli esterni d’attacco avversari. E fa tutto questo con un sorriso costantemente stampato in faccia. È un piacere lavorare con lui".