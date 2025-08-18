Bucciantini: "Con Pioli adesso si respirano unità e serenità. Beltran? Potrebbe sbloccare qualcosa"

Da Radio Bruno Toscana, il giornalista sportivo Marco Bucciantini ha affrontato diversi temi in casa Fiorentina: “La società ha cominciato benissimo con la campagna acquisti, facendo quel che doveva fare. Adesso bisogna attendere gli ultimi acquisti, ma la cessione di Beltran potrebbe sbloccare un tassello in più là davanti. Al momento il reparto d'attacco è lo stesso della scorsa stagione con l’aggiunta di Dzeko. Mi piacerebbe che i viola azzardassero qualcosa”.

Poi sulla preparazione estiva

“I viola devono migliorare nell’efficacia del gioco, non nella proposta. L’idea che la Fiorentina sia una squadra equilibrata è importante, ma la cosa che farà la differenza è che intorno a Pioli si è diffuso un bel clima di unità e serenità. Stefano è sempre stato bravo a creare squadre ed ambienti, questi alla fine della stagione sono punti in classifica”.