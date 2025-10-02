Una grande apertura di credito, ma fino a quando? Un rapporto che ha bisogno di una svolta

Dopo la sconfitta interna col Como, per Stefano Pioli era arrivata la conferma da parte del ds della Fiorentina, Daniele Pradè, che aveva addirittura parlato di “fiducia illimitata nel nostro condottiero”.

Grande apertura di credito

Indubbiamente una grande apertura di credito arrivata all'indirizzo del tecnico che però sa anche che, senza risultati, tutto può ribaltarsi nel giro di poche settimane.

Il rapporto con Commisso

“Il rapporto col club e col presidente che sento tutte le settimane - ha detto in merito Pioli - è un rapporto di confronto continuo per trovare soluzioni e fare meglio. Il mio destino è legato ai risultati ma io lavoro con grande fiducia e volontà, come sempre”. Tutto questo è vero, ma è vero anche che c'è bisogno di una svolta, ovviamente a cominciare da stasera in quella coppa che è un obiettivo vero e sbandierato da parte della società.