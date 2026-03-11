La Fiorentina si prepara al Polonia-bis: in arrivo un Rakow a due facce, tosto in Europa ma docile in patria

Il ‘pellegrinaggio’ europeo della Fiorentina si fermerà anche dalla “Vergine nera di Czestochowa”: proprio lì dove sorge uno dei santuari più noti del mondo cattolico, si svolgerà il secondo atto della sfida di Conference League che vedrà di fronte il Rakow e gli uomini di Vanoli. Prima, però, c'è l'andata al Franchi: ma chi sono i prossimi avversari europei dei viola?

In patria

Egualmente allo Jagiellonia, in campionato il Rakow occupa la parte alta della classifica, siedendo al quarto posto a -4 dalla vetta e a un solo punto dagli ultimi avversari polacchi della Fiorentina. Attenzione, però, al dato curioso: in casa, il Rakow ha raccolto appena 18 punti in 12 partite in campionato, tradotti in cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Fattore campo che quindi non sembra essere rilevante - anche se si giocherà nella vicina Sosnowiec, vista l'inadeguatezza del Comunale di Czestochowa alle norme UEFA -, e anche il clima dovrebbe essere più clemente, variando tra i 3 e i 10 gradi in giornata.

In Europa

Il cammino europeo del Rakow, invece, racconta tutta un'altra storia: secondo posto nella fase campionato - dietro solo allo Strasburgo -, figlio di quattro vittorie e due pareggi, arrivate con nove gol fatti e solo due subiti (solo il Larnaca ha fatto di meglio, subendone solo uno ma segnandone due in meno). Delle quattro vittorie, inoltre, tre sono arrivate ‘in casa’: tra le proprie mura i polacchi rendono al meglio, avendo infatti battuto Zrinjski, Rapid Vienna e Universitatea Craiova, il che ha permesso loro di saltare il play-off e accedere direttamente agli ottavi di finale.