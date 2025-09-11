De Gea: "Martinelli è davvero forte, è giovane e deve imparare ma quando finisco io... arriva lui"

Nel nuovo format promosso dalla società viola, David De Gea si è recato in incognito in Piazza della Repubblica a Firenze, venendo tuttavia riconosciuto molto rapidamente da alcuni tifosi.

‘Martinelli è forte, quando finisco io…’

Il portiere della Fiorentina è stato interrogato da alcuni tifosi sul giovanissimo collega di reparto Tommaso Martinelli, esprimendosi in maniera molto positiva sul classe 2006: “Martinelli è forte forte, è giovane, deve imparare, ma è forte. Si allena con noi, poi quando finisco io… arriva lui".

Investitura promettente

Che dire, un'investitura di grande rilievo per il prodotto del vivaio della Fiorentina e di recente convocato dall'Under 21 azzura, proveniente da un signore che di porta e portieri se intende, e non poco…!