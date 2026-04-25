Il Parma è salvo, il Pisa è (quasi) in B. Il gol negato a Nicolussi Caviglia e i due pali nerazzurri. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Il Parma festeggia la salvezza matematica con diverse giornate d’anticipo sulla fine del campionato, il Pisa è ormai in Serie B; se il Lecce vincesse a Verona arriverebbe anche il verdetto ufficiale per i nerazzurri.
La gara
Eppure per gran parte del match del Tardini, è stato proprio il Pisa ad avere le occasioni migliori. In apertura conclusione di Vural ravvicinata, praticamente a botta sicura, parata da Suzuki addirittura con la testa. Al 28’ palo Akinsanmiro che ignora due compagni soli davanti alla porta avversaria. Al 45’ altro clamoroso palo del Pisa. Contropiede con Stojilković che si presenta davanti a Suzuki da solo ma colpisce il montante sull’uscita del portiere.
Il secondo tempo vede l’ex giocatore della Fiorentina, Nicolussi Caviglia che ha una palla d’oro, ma l’intervento in scivolata di Angori, che respinge il suo tiro, non gli permette di esultare. Dopo un colpo di testa di poco alto di Moreo, arriva il vantaggio del Parma, un po’ a sorpresa per quello che si stava vedendo in campo, siglato da Elpheige che gira in porta dall’altezza del limite dell’area piccola, lasciato colpevolmente solo dalla difesa avversaria.
Come cambia la classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 36, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 28, Verona 18, Pisa 18.