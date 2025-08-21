ll procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Tuttocagliari.net, in vista della sfida prevista per domenica prossima all’Unipol Domus tra Cagliari e Fiorentina.

‘Viola leggermente favoriti per valori tecnici, ma…’

“A Cagliari arriverà una Fiorentina molto forte, che si è affidata a un grandissimo allenatore: Stefano Pioli. Sarà comunque una sfida dura e difficile per entrambe le squadre, perché a inizio stagione le percentuali di vittoria sono sempre 50 e 50. I viola stanno molto bene e contro il Cagliari probabilmente sono leggermente favoriti, per blasone e valori tecnici. Ma conterà solo il verdetto del campo, e domenica penso che Mina e compagni giocheranno un match alla pari contro la Fiorentina”.

‘L’obiettivo del Cagliari sarà la salvezza’

“L’intento del Cagliari sarà quello di centrare la salvezza. I rossoblù si contenderanno la permanenza in serie A con altre cinque o sei squadre: non credo che abbiano altri obiettivi, anche se il presidente Giulini è molto ma molto ambizioso. Però i valori individuali alla lunga vengono fuori. Il Cagliari comunque ha tutto: pubblico, stadio, calore, clima. Non gli manca nulla”.

