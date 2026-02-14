Fagioli: "Ci siamo comportati da squadra umile che sapeva di giocare contro una grande. Uscire da questo tipo di classifica non è scontato, ma..."

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli è intervenuto ai canali ufficiali del club viola dopo la gara vinta contro il Como.

Sull'obiettivo salvezza

Fagioli ha commentato: “La vittoria è l'importante. Ci siamo comportati da squadra umile, consapevole di giocare contro una grande squadra. Questo ci aveva chiesto il mister in settimana. L'obiettivo è la salvezza, siamo in questa situazione di classifica: uscirne non è scontato e non si può fare velocemente. Ma facendo queste partite qua, da squadra, possiamo arrivarci”.

Sui prossimi impegni

"Avevo il compito di tenere Nico Paz, che penso sia uno dei giocatori più forti del campionato. Abbiamo fatto tutti una grande partita a livello difensivo. Adesso abbiamo una partita fondamentale in Polonia, dobbiamo affrontarla al meglio e poi pensare al Pisa».