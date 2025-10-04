Zazzaroni torna sulla questione del seguito: "Trevisani dice di no, ma la Fiorentina è sesta per tifosi in Italia"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, nel programma Deejay Football Club di Radio Deejay, è tornato sulle parole di Riccardo Trevisani in merito alle squadre italiane con più seguito: nella lista delle più tifate, infatti, figura anche la Fiorentina.

Il commento di Zazzaroni

“Ci sono dei dati che attestano le squadre con più tifosi in Italia, e non si parla solo dell’ultima stagione: in testa c’è la Juventus che ha 7.9 milioni di tifosi, a seguire le due milanesi, Inter a 4.2 milioni e Milan a 3.8, poi il Napoli che è in forte crescita e oggi conta 3 milioni di tifosi. Quinta la Roma con 1.8 milioni, poi al sesto posto si trova la Fiorentina: anche se Trevisani diceva non essere seguita, invece la Viola ha 700mila tifosi al seguito”.

Quel riferimento a Trevisani

Zazzaroni fa un ovvio riferimento alle parole di Trevisani, che affermava che prima della Fiorentina, per seguito, ci fossero anche Catania, Cagliari, Palermo e Lazio, coi tifosi viola che “pensano di essere fortissimi, bravissimi, bellissimi, ma non è vero, è una squadra che interessa solo a Firenze”.