Che progressione Hancko: lo slovacco scartato dalla Fiorentina è il sogno di gennaio della Juventus

Fu uno dei calciatori finiti nel vortice degli scarti all'arrivo di Rocco Commisso nell'estate 2019: David Hancko era a Firenze da appena una stagione, in cui aveva messo insieme 5 presenze. La Fiorentina preferì darlo in prestito, salvo poi venderlo nel 2021 allo Sparta Praga: da lì una vera e propria escalation, soprattutto al Feyenoord e ora la sua strada può ricongiungersi con la Serie A.

Adesso infatti secondo La Gazzetta dello Sport, Hancko è l'obiettivo grosso della Juve per gennaio. Una sorta di beffa per la società viola che ne ha controllato il cartellino per tre stagioni, senza poi sfruttarlo né tecnicamente, né economicamente.