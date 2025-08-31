Ferrari: "Con Lamptey siamo praticamente a posto. Comuzzo? Non ci risulta che voglia andare via. I tempi non promettono bene per lo stadio"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a Sky prima della partita contro il Torino.

Sul rinnovo di Kean: “È stata una bella storia, iniziata bene l'altro anno, con fiducia. Ci ha dato tutto quello che poteva, col presidente abbiamo trovato una soluzione, lui voleva rimanere. Siamo tutti contenti”.

Sul mercato: “Ceballos? Niente! È arrivato Lamptey e siamo praticamente a posto, anche se nelle ultime 24 ore c'è sempre frenesia. Ci sono situazioni che dobbiamo chiudere per mandare a giocare i ragazzi per il resto siamo tranquilli. Comuzzo? Gioca anche oggi, secondo me resta con noi. Non ci risulta che abbia voglia di andarsene o che possa arrivare chissà quale offerta”.

Chiusura con il Franchi: “Il 13 giocheremo la prima partita interna. Questa situazione dello stadio per noi è molto complicata, vorremmo che si risolvesse velocemente ma i tempi non promettono bene”.