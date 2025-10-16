A Lady Radio ha parlato Alberto Di Chiara, in vista di Milan-Fiorentina, per toccare vari argomenti sponda viola. L'ex terzino gigliato si è soffermato sulle difficoltà di Pioli rispetto a quelle di Allegri, ma non solo.

‘Col Milan uno scontro impari in mediana’

“Allegri ha fatto col Milan ciò che invece a Pioli non è ancora riuscito alla Fiorentina, dando una quadratura ed un’identità precisa alla squadra. I risultati aiutano a ritrovare vigore, autostima, serenità, e l’allenatore viola dovrà caricare a pallettoni la squadra in vista di una sfida difficilissima. La Fiorentina è ancora senza vittorie dopo 6 giornate, ha perso 3 partite in casa, questo può farti entrare in un vortice pericoloso. Il centrocampo è l’anello debole della Fiorentina di inizio stagione, col Milan è uno scontro impari in mediana, sicuramente. La speranza però è che le difficoltà siano soltanto a livello psicologico, perchè sennò diventerebbe un problema”.

‘Finora le scommesse viola non hanno carburato’

“Se nelle prossime tre gare arriva il risultato, non importa come, allora si raddrizzerebbe la stagione. Meglio di Pioli in questo momento, a livello di esperienza, è difficile trovare e ogni partita è da giocare, non ci sono corazzate irresistibili. La Fiorentina può giocarsela con tutte, ma le scommesse che lo scorso anno ha vinto, questa stagione finora non hanno carburato. Con la Roma pur giocando bene la Fiorentina ha perso, questo fa pensare che forse l’annata è sbagliata. Allo stesso tempo si è però vista una crescita nella squadra".